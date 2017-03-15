محمد السادس يعفي بنكيران بعد إخفاقه في تشكيل الحكومة

أعفى العاهل المغربي محمد السادس رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران من منصبه بعد نحو خمسة أشهر من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، حسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجاء في البيان الملكي أن الملك محمد السادس “بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر 2016، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة”.

كما للملك “أن حث رئيس الحكومة المعين (بنكيران)، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة”.

وأضاف البيان، أنه “بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.

وحسب البيان، سيستقبل الملك محمد السادس، في القريب العاجل، هذه الشخصية، (التي لم تسمى بعد) وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

واتخذ الملك محمد السادس القرار الملكي من ضمن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور حسب ما أوردت الوكالة المغربية.