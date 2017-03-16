مبعوث ترامب يلتقي قادة من المستوطنين في خطوة غير مسبوقة

التقى جيسون غرينبلات الممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الاوسط، الخميس مع قادة عن المستوطنين في خطوة غير عادية، وستثير على الارجح مخاوف حول مستقبل حل الدولتين.

واكدت السفارة الاميركية ان غرينبلات اجرى محادثات مع قادة من المستوطنين في القدس المحتلة، في اطار لقاءات مبعوث ترامب هذا الاسبوع في زيارته لاجراء محادثات حول الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

واعلن مجلس “يشع” الاستيطاني ان الاجتماع الذي شارك فيه زعيمان من الحركة الاستيطانية قد يكون اعلى اجتماع رسمي يجريه.

وقال متحدث باسم المجلس ان “ممثلين عنه التقوا مع جون كيري وغيره على هامش الاحداث، ولكن لم يكن لدينا اجتماعات رسمية مثل هذا”.

واضاف “لم تجتمع الادارة السابقة هكذا” مع المستوطنين.

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا، وانها تشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلام.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية في نيسان/أبريل 2014.

وسيلتقي غرينبلات بنتانياهو مرة اخرى بعد ظهر الخميس.