ماي قد تواجه هزيمة في مجلس اللوردات بشأن حقوق الأوروبيين بعد البريكست

يتوقع أن يتحدى مجلس اللوردات البريطاني رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاربعاء ويطالب بضمانات لمواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في بريطانيا بعد خروجها منه، ما سيؤخر مشروع قرار تحتاجه ماي للبدء في مفاوضات الخروج (بريكست).

ويأمل حزب العمال المعارض إدخال تعديل على قانون يخول ماي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تؤذن ببدء عامين من محادثات الانفصال.

بدورها تأمل ماي في اعتماد القرار في البرلمان بحلول الأسبوع المقبل، ووعدت قادة الاتحاد الاوروبي بأن تبدأ رسمياً عملية الانسحاب بنهاية الشهر.

ولكن في حال صوت أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان في وقت لاحق من الاربعاء على تعديل مشروع القانون، سيتعين اعادته إلى مجلس العموم لمناقشته مجدداً.

تلوح هذه النكسة المحتملة لماي بعد أن اتهمها رئيس الوزراء السابق جون ميجور بالادلاء “بكلام لا معنى له” و”التفاؤل المفرط” بشأن بريكست.

وحذرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن هذا الأسبوع كذلك من أنها قد تضطر إلى الدعوة إلى اجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال للدفاع عن حقوق بلادها.

ويتوقع أن تكون الوعود بشأن الهجرة قضية حساسة عند بدء مفاوضات الانفصال مع بروكسل.

فبعد ثمانية أشهر من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، لا يزال مصير أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الاوروبي يعيشون في بريطانيا مجهولا وهو ما يتسبب بالقلق لهم وللجهات المعنية.

قالت ماي انها تعتزم ضمان حقوق هؤلاء للبقاء في البلاد، الا انها تقول أنها لا تستطيع التحرك بشكل أحادي دون الحصول على تطمينات مماثلة للبريطانيين البالغ عددهم 1,2 مليون ويعيشون في 27 بلدا عضوا في الاتحاد الاوروبي.

الا ان زعيمة كتلة حزب العمال في مجلس اللوردات انجيلا سميث قالت أن تحرك الحكومة حتى الان “يتسبب بخيبة أمل عميقة”.

وقالت أن “الاستمرار في استخدام الناس كورقة ضغط بهذه الطريقة هو امر معيب كما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والخدمات الأساسية في بريطانيا”.

ويطالب التعديل الذي يقترحه حزب العمال الحكومة بطرح مقترحات خلال ثلاثة أشهر لحماية حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي والمنطقة الأوروبية الاقتصادية المقيمين بشكل قانوني في بريطانيا.

وفشل تعديل مماثل في الحصول على مصادقة مجلس العموم عندما تمت مناقشة مشروع القرار في المجلس الشهر الماضي، إلا أن حزب ماي المحافظ يعتبر أقلية في مجلس اللوردات البالغة عدد مقاعده 800 مقعد.

ويتوقع حزب العمال أن يحصل على دعم من اعضاء الحزب الليبرالي الديموقراطي المناصر للاتحاد الاوروبي، واعضاء المجلس المستقلين وربما بعض المحافظين المتمردين على حزبهم.

وقال اللورد نيوبي زعيم كتلة الليبراليين الديموقراطيين في مجلس اللوردات “هذا تعديل مهم سيضغط على نواب مجلس العموم لكي يفكروا بشكل منطقي”.

وكانت ماي تأمل في أن يتم التوصل الى اتفاق بشأن مواطني دول الاتحاد الاوروبي في كانون الاول/ديسمبر الماضي، إلا أن قادة الاتحاد الاوروبي اصروا على أنه في هذه القضية، كما في قضايا أخرى، فإنه لا يمكن اجراء محادثات إلا بعد أن تفعل الحكومة المادة 50.

وقالت وزيرة الداخلية أمبر رود في رسالة خاصة الى أعضاء مجلس اللوردات حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “التأخير ليس مسألة مبدأ بل مسألة توقيت .. إلا أنني اعتقد أن بريطانيا والاتحاد الاوروبي لديهما هدف مشترك هو توفير هذا التطمين بالسرعة الممكنة”.

ووعدت الحكومة بأن يتمكن البرلمان من التصويت على اتفاقيات هجرة جديدة بعد بريكست.

إلا أنه من المرجح ان تشكل قضايا رئيسية من بينها التاريخ الذي سيبدأ فيه فرض قيود على دخول مواطني دول الاتحاد الاوروبي إلى بريطانيا والتي تغطيها الترتيبات الجديدة، جزءا من مفاوضات البريكست.

وتواجه الحكومة الهزيمة كذلك في تعديل آخر لمشروع قرار البريكست يتوقع أن يتم النظر فيه الأسبوع المقبل يمنح البرلمان حق التصويت على اتفاق الخروج النهائي.

وقدمت ماي تطمينات لفظية بإجراء هذا التصويت، إلا أن معارضيها يريدون تحويل هذه التطمينات إلى قانون.