ماي تتحدث مجددا عن “يدي ترامب”

أثنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي على تصرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما أمسك بيدها خلال زيارتها لواشنطن مطلع العام الجاري.

وقالت ماي في مقابلة مع مجلة “فوغ” الأميركية، إن ترامب كان يتصرف كـ”جنتلمان” عندما أمسك بيدها.

وتابعت: “أعتقد أنه كان يتصرف كجنتلمان. كنا على وشك السير في ممر منحدر وقال إنه ربما كان الأمر صعبا بعض الشيء”.

وتلك هي المرة الثانية التي تتحدث فيها ماي عن واقعة إمساك ترامب بيدها، حيث لمحت في وقت سابق إلى صغر حجم يد الرئيس الأميركي.

وانتشرت شائعات عن حجم يدي ترامب الصغيرتين أثناء فترة ترشحه للرئاسة، إذ بات الأمر مادة دسمة للسخرية من قبل الكوميديين والسياسيين، حتى إن ترامب نفسه نفى الموضوع أثناء إحدى المناظرات الرئاسية.

وكانت ماي أول زعيم أجنبي يجتمع بترامب بعد تنصيبه، وقد أثنى مساعدوها على الزيارة ووصفوها بأنها حققت نجاحا مدويا في تعزيز العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.