ماليزيا ستفاوض كوريا الشمالية لاستعادة مواطنيها

قال وزير الخارجية الماليزي، حنيفة أمان، السبت، إن بلاده ستباشر خلال الأيام المقبلة محادثات رسمية مع كوريا الشمالية بشأن عودة تسعة ماليزيين من بيونغيانغ بعد منعهم من المغادرة وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة بين الدولتين.

وأضاف أمان للصحفيين أنه بيونغيانغ أشارت إلى أنها مستعدة لبدء المفاوضات، وأضاف” يريدون بدء الحديث. لا نعلم ما هي طلباتهم ونحتاج لمعرفة ما يمكننا فعله للحصول على أفضل نتيجة”، وفق “رويترز”.

وكانت كوريا الشمالية منعت جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها الأسبوع الماضي، وسارعت ماليزيا إلى رد بمنع جميع موظفي سفارة كوريا الشمالية من المغادرة.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين ماليزيا وكوريا الشمالية، إثر اغتيال كيم جونغ نام الأخ غير الشيق للزعيم الكوري الشمالي في فبراير الماضي، أثناء وجود في مطار كوالالمبور، وتوجت بطرد الأخيرة للسفير الكوري الشمالي لديها.

ووجهت أصابع الاتهام إلى كوريا الشمالية بالوقوف وراء الاغتيال الذي تم بسلاح كيماوي شديد السمية.