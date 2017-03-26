ليبرمان: غزة تخترق إسرائيل بـ15 نفقاً.. وسياسة جديدة تجاه القطاع

أكد وزير جيش الاحتلال،أفيغدور ليبرمان، أن السلطات الإسرائيلية شرعت في اتخاذ سياسة جديدة تجاه قطاع غزة، جاء ذلك في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد.

وزعم ليبرمان، أنه “لا يوجد عدد كبير من الأنفاق التي تخترق الحدود من غزة نحو إسرائيل”، قائلاً إن عددها “أقل بكثير من 15 نفقا”، بحسب تعبيره.

وحول الدعاية التي مارسها ليبرمان قُبيل تعيينه وزيراً لجيش الاحتلال، والتي زعم فيها نيته اغتيال اسماعيل هنية، قال “يمكنكم أن تسألوني عن اغتيال هنية عند انتهاء ولايتي”.

وتعد هذه التصريحات هي الأولى بعد صمت مسؤولي الكيان الإسرائيلي عقب عملية اغتيال القائد القسامي الأسير المحرر مازن فقهاء في غزة، مساء الجمعة الماضي.

ويشهد قطاع غزة توتراً كبيراً جراء عملية الاغتيال مجهولة التفاصيل، والتي قالت قيادات العمل الوطني بأن أصابع الموساد الإسرائيلي متورطة فيها.

واتهمت حركة حماس، الاحتلال بالوقوف وراء عملية اغتيال الشهيد فقهاء، فيما توعّدت كتائب القسام الاحتلال، برد مماثل لحجم اغتيال الشهيد.