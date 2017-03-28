لماذا يجب إبقاء نوافذ الطائرة مفتوحة عند الإقلاع؟

يلاحظ أغلب المسافرين بالطائرات القيود الكثيرة والتعليمات التي تصدر عن أطقم الرحلات الجوية خاصة خلال عملية الإقلاع والهبوط.

ومن هذه التعليمات إرجاع المقاعد إلى وضعها ورفع أي شيء على أرضية الطائرة، وربط أحزمة الأمان، وكل هذه الأوامر تبدو مفهومة.

لكن الأمر الأهم والأغرب هو إصرار طاقم الطائرة على إبقاء النوافذ مفتوحة أثناء الإقلاع والهبوط ومنع إغلاقها. فما هو السبب؟

وعند طرح ذلك السؤال على مضيفة في إحدى شركات الطيران الإماراتية، الثلاثاء، أجابت، أن السبب هو وجوب مراقبة طاقم المضيفين للأجواء خارج الطائرة أثناء إقلاعها وهبوطها.

وأضافت أن بقاء النوافذ مفتوحة يتيح للطاقم مساعدة قادة الطائرة، في متابعة محركات الطائرة من الخارج وأي طارئ عند الإقلاع يستدعي تنبيه قمرة القيادة والتصرف على أساسه.