لماذا قبلت أديل يد معجبة محجبة؟

أثارت صورة للمغنية البريطانية الشهيرة أديل أعجاب مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي بسبب “تصرفها النبيل” تجاه أحد معجباتها.

وبدأت القصة عند ما كانت الفنانة البريطانية تغني في حفل أسترالي كبير عندما شاهدت معجبة مسلمة محجبة كانت تحاول الوصول إليها للسلام عليها وكانت تبكي بحرقة لعدم استطاعتها مزاحمة الناس.

فسارعت أديل إلى التقدم نحو تلك الفتاة والسلام عليها وتقبيلها ثم تقبيل يدها، في بادرة اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي دليلا على رقي أخلاق المطربة وابتعادها عن التعصب واحترامها لكل الأديان.

وتحظى أديل بشهرة عالمية كبيرة إذ حطم ألبومها الشهير “HELLO” نجاحا كبيرا على مستوى المبيعات، وسجلت أغانيها على موقع يوتيوب نسب مشاهدة عالية جدا، وحازت في الفترة الأخيرة على عدة جوائز في مسابقة “غرامي”.