“لسان ميسي” يقوده لعقوبة مغلظة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي 4 مباريات دولية، بدءا من لقاء بوليفيا المقرر الثلاثاء، بسبب قيامه بسب حكم.

واعتبر الفيفا أن ميسي أهان الحكم المساعد في لقاء الأرجنتين أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم 2018، الذي انتهى بفوز الأرجنتين بهدف وحيد من ركلة جزاء، سددها “ليو” بالتخصص.

كما تشمل العقوبة تغريم أفضل لاعب في العالم 5 مرات، 10 آلاف فرنك سويسري.

ومن المقرر أن تحل الأرجنتين ضيفة على بوليفيا، الثلاثاء، في الجولة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا العام المقبل.

وسيكون غياب ميسي ضربة موجعة للأرجنتين، التي تحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب منتخبات القارة، برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، بفارق 8 نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.