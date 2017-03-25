لجنة تحقيق بعد غرق شوارع في الكويت

أعلن وزير الأشغال العامة الكويتي، عبد الرحمن المطوع، السبت، تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية عدة لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق، من أجل كشف المقصرين والمتسببين.

وقال المطوع لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” إنه عقد اجتماعا طارئا اليوم مع مسؤولي الوزارة، لبحث أسباب هذه المشكلة.

وأضاف أن لجنة التحقيق ستضم ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الأشغال، لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه سيتم إحالة المتسببين والمقصرين في المشكلة، سواء من المقاولين أو العاملين في وزارة الأشغال، إلى النيابة، مبينا أن اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال أسبوعين.

وتتعرض الكويت منذ أيام إلى عواصف رعدية قوية، مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة.

ودعت الإدارة العامة للإطفاء السكان إلى توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة التي تنخفض معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق.