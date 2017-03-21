لافتة «ريما خلف» تزين مفترق السرايا بغزة

علق نشطاء فلسطينيون مساء اليوم الثلاثاء، لافتة كبيرة مؤيدة للأردنية ريما خلف، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “اسكوا” على مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وحملت اللافتة صورة خلف وكتب عليها “أتنحى حتى أتيح لغيري أن يفعل ما يمنعني ضميري أن أفعله “، كما كتب عليها أيضا “شكرا للسيدة التي باعت المنصب والمال والجاه من أجل كلمة حق”.

وتأتي اللافتة بعدما قدمت “خلف” استقالتها الجمعة الماضية من منصبها بعد قرار أمين عام المنظمة الأممية، انطونيو غوتيريش، سحب تقرير أصدرته اللجنة المذكورة قبل أيام قليلة يدين إسرائيل.

وكان محمود عباس منح خلف السبت الماضي أعلى وسام فلسطيني “تقديرا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وثمنت الفصائل الفلسطينية الموقف المسؤول للمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ورفضها سحب هذا التقرير وتأكيدها على عنصرية الاحتلال وارتكابه جرائم حرب.