كيف تستخدم مزايا الكاميرا الجديدة في فيسبوك؟

أضاف موقع فيسبوك على تطبيقه المخصص للهواتف الذكية ميزتي الكاميرا والقصص “Story” المستوحاة من تطبيق سناب شات، فكيف تستخدم الميزة الجديدة؟

قم أولا بتحديث تطبيق فيسبوك على آيفون أو أندرويد، سيظهر بعد ذلك رمز كاميرا في الجهة العلوية اليسرى من التطبيق (على آيفون) إلى جانب المربع الخاص بالبحث عن الأصدقاء أو الصفحات.

عند الضغط على زر الكاميرا يمكنك التصوير مباشرة بالكاميرا الأمامية أو الخلفية، ثم تطبيق سلسلة من المؤثرات المرئية أو إضافة النصوص والرسومات على الصورة عبر الأدوات التي يوفرها فيسبوك.

مزايا كاميرا فيسبوك الجديدة

بعد التقاط الصور أو الفيديو وإضافة التعديلات المطلوبة عليها، يمكن للمستخدم إرسالها مباشرة إلى أصدقاء معينين له على الموقع عبر ميزة Direct، أو إضافتها إلى أرشيف يسمى Story بحيث تظهر للأصدقاء لمدة 24 ساعة ثم تختفي كما هو الحال في سناب شات.

وكانت ميزة التقاط الصور وإضافة مؤثرات مثل الأقنعة والتيجان والورود ظهرت أول مرة في سنات شات ولاقت انتشارا كبيرا بين المراهقين، ربما يكون السبب الذي دفع فيسبوك إلى تقليدها.

وتسعى فيسبوك من خلال الإضافة الجديدة إلى تحقيق نسبة تفاعل أكبر من المستخدمين مع موقع التواصل، وقال كونور هايز الذي يشغل منصب مدير منتجات لدى فيسبوك في إفادة صحفية “هدفنا هو إعطاء المستخدمين المزيد مما يمكن أن يفعلوه على فيسبوك وكان هذا حقيقة هو مصدر إلهامنا.”

وتنفي شركة فيسبوك، أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم بنحو 1.86 مليار مستخدم، أن تكون استلهمت الأفكار الخاصة بالكاميرا من تطبيق سناب شات، وتقول إنها استلهمتها من مستخدميها.