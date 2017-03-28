كيف استفادت عائشة القذافي “من تغير الأوضاع” بليبيا؟

رفعت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، العقوبات عن ابنة الزعيم الليبي الراحل معمرالقذافي، قائلة إن “الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في تلك العقوبات”.

وأدرج اسم عائشة القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية، في إطار عقوبات فرضت عام 2011 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية في القارة بعد محكمة العدل، استنادا إلى “القرب من الارتباط بالنظام”، وفي 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.

ومؤخرا أقامت عائشة دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

وعائشة مع شقيقها هانيبال، كانا مطلوبين لدى الشرطة الدولية (إنتربول)، إلا أن عمان منحتهما حق اللجوء.