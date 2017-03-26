قوات “سوريا الديمقراطية” تدخل مطار الطبقة في “معقل داعش”

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من المقاتلين العرب والأكراد يحظى بدعم الولايات المتحدة، الأحد، أنها دخلت مطار الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في شمال سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم هذه القوات العميد طلال سلو لفرانس برس إن “قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على أكثر من خمسين في المائة من مطار الطبقة العسكري”، لافتا إلى أن “المعارك مستمرة داخل المطار ومحيطه”.

وتوقع المتحدث: “أن تتم السيطرة على المطار بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة”.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي التنظيم المتطرف انسحبوا من المطار بسبب قصف مدفعي كثيف وغارات تشنها مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وفي بداية 2014، طرد تنظيم داعش الفصائل المعارضة التي كانت منتشرة في الرقة وسيطر عليها تماما.

وفي حيونيو من العام نفسه، أعلن “الخلافة” في المناطق التي سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور.

وفي أغسطس سيطر التنظيم المتطرف على محافظة الرقة بكاملها بعد استيلائه على مطار الطبقة من قوات النظام السوري والذي يبعد 55 كلم غرب الرقة.