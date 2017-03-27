قتيل ومصابون في إطلاق نار “مروع” بفلوريدا

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين في حادث إطلاق نار وصف بـ”المروع” في سانفورد بولاية فلوريدا، صباح الاثنين.

وتقول الشرطة إن إطلاق النار كان “داخل المنزل”، مشيرة إلى أن طفلين، يبلغان من العمر 7 و8 سنوات، كانا من بين المصابين.

وذكرت تقارير إعلامية أنه جرى اعتقال المسلح الذي لم يذكر اسمه بعد.

وذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني أن إطلاق النار بدأ في الساعة 6:15 صباحا في منزل في هيس دريف بالقرب من دائرة مايفير، مخلفا قتيلا و3 مصابين (بينهم طفلان).

وبعد ذلك هرب المسلح من المنزل وتوجه إلى شارع مارشال، حيث أطلق النار على اثنين من المارة، اللذين جرى نقلهما إلى مستشفى سنترال فلوريدا الإقليمي.