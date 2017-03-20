قائمة أثرياء العالم.. ومفاجأة غير سارة لترامب

حافظ مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس على صدارة قائمة أثرى الأثرياء في العالم، في حين تراجع ترتيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من 100 درجة، وفق ما كشف تصنيف مجلس “فوربس” الأميركية الاثنين.

وحسب المجلة، فقد حافظ غيتس (61 عاما) على مركزه للسنة الرابعة على التوالي، بثروة بلغت 86 مليار دولار، وكانت ثروته تقدر بـ 75 مليار دولار العام الماضي.

وأظهرت القائمة أن غالبية قائمة أول عشرة أثرياء في العالم أميركيون ويعملون في قطاع التكنولوجيا.

وحلّ في المرتبة الثانية الأميركي وران بافيت مدير شركة “بيركشاير هاثاواي” بثروة وصلت إلى 75 مليار دولار، وجاء جيف بيزوس مؤسس موقع “أمازون” بالمركز الثالث بثروة تقدر بـ 72 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة، جاء الإسباني أمانسيو أورتيغا مؤسس متاجر”زارا” الشهيرة وقدرت ثروته بـ 71 مليار دولار.

وحل مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك في المرتبة الخامسة بثروة فاقت 56 مليار دولار.

وجاء رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم في المرتبة السادسة، وحل مؤسس شركة أوراكل للمعلوماتية لاري أيليسون في المرتبة السابعة.

وتراجع ترامب إلى المرتبة 544 على اللائحة، مع ثروة تقدر بنحو 3,5 مليار دولار، وقالت مجلة “فوربس” إن ثروته تراجعت بسبب تباطؤ سوق العقارات في نيويورك.

وتضم الولايات المتحدة أكبر عدد من أصحاب المليارات بواقع 565 شخصية وبعدها الصين بواقع (319 مليارديرا) ثم ألمانيا (114).

وارتفع عدد أصحاب المليارات في العالم بنسبة 13 في المئة، مقارنة مع السنة الماضية ليصل عددهم إلى 2043، في أعلى زيادة سنوية خلال 31 عاما منذ أن بدأت المجلة تعد اللائحة، وفق “فرانس برس”.