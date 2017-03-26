في خطة سرية.. برشلونة يحدد بديل نيمار

يستعد برشلونة الإسباني لاستقطاب أحد النجوم في حالة رحيل البرازيلي نيمار الصيف المقبل، الأمر الذي لا يستبعده مسؤولو النادي.

فقد أفادت تقارير في إسبانيا أن مستقبل نيمار في برشلونة أصبح غير واضح، خاصة مع زيادة الاهتمام من أندية باريس سان جرمان ومانشستر يونايتد وتشلسي بضم اللاعب.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فأن “خطة طوارئ” سرية تبناها برشلونة تضع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والذي قدر الإعلام الإيطالي قيمته بـ120 مليون يورو لمواجهة احتمال رحيل النجم البرازيلي.

وأفادت الصحيفة أن المدير التقني لبرشلونة روبرت فيرنانديز تم توظيفه لمهمة إيجاد اللاعب “البديل” في حالة رحيل نيمار، التي لا يستبعدها النادي الإسباني.

ويذكر أن نيمار كان قد وقع عقدا جديدا في أكتوبر الماضي، ولكن هذا قد لا يوقف كبار الأندية في العالم من السعي للحصول على خدماته، لاسيما مع سعي إدارة البارسا على الإبقاء على فاتورة أجور اللاعبين تحت نسبة 70 في المئة من إجمالي الإيرادات.