فوائد “مخبأة” بجزء من الخضروات.. ونتخلص منه دائما

يعرف الجميع الفوائد العديدة التي تحتويها الخضروات، وفي جزء مهم منها تختبئ معظم تلك الفوائد إلا أننا نقوم برميه ونقضي وقتا طويلا ومملا في ذلك.

وقال خبراء الصحة لموقع ديلي ميل إنه لا يجب تقشير الخضروات، إذ وجدوا أن معظم الفوائد الصحية تختبئ في القشرة، وبتقشيرها نحرم أجسادنا منها.

وقالت أخصائية التغذية ماري جين ديتروير إن “القشرة تحتوي على الكثير من الألياف خاصة غير القابل للذوبان منها، وخصوصا حين تكون القشرة ملونة”.

ومن هذه الخضراوات المهمة البطاطس والجزر والخيار.

أما الخيار ذو القشرة الداكنة فيحتوي على غالبية المواد المضادة للأكسدة، بالإضافة إلى فيتامين K.

وتحتوي قشرة البطاطا على المزيد من المواد الغذائية كالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وفيتامين B6 وفيتامين C.

ويقوم الناس بتقشير الخضروات خوفا من المبيدات والمواد الكيميائية التي قد تكون موجودة على القشور، ولكن الغسيل الجيد لها يقي من هذه المواد نهائيا.