فلين عمل لصالح تركيا دون علم ترامب

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يعرف أن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين كان يعمل ممثلا لتركيا على الرغم من إثارة المسألة مع فريق ترامب قبل أن يتولى الرئاسة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن فلين عمل ممثلا لمصالح الحكومة التركية مقابل ما يزيد على 500 ألف دولار خلال الحملة الانتخابية العام الماضي حتى وهو يقدم المشورة لترامب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين إن عمل فلين أمر شخصي متعلق بالعمل وقرار الإبلاغ عن ذلك يرجع له.

وبسؤاله عما إذا كان ترامب لم يكن يعلم أن فلين الجنرال السابق كان يعمل ممثلا للحكومة التركية “صحيح… لم تكن لتعرف ذلك لحين أن كشف عن ذلك”، مضيفا أنه كشف عن ذلك قبل يومين.