فصول جديدة في قضية «السيجار والشمبانيا» المتهم فيها نتنياهو وزوجته

أدلى المحامي دافيد شمرون، وكيل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بنيامين نتنياهو، بشهادته اليوم الاثنين، أمام المحققين بوحدة قضايا النصب والاحتيال التابعة لشرطة الاحتلال، حول قضايا الفساد المنسوبة إلى «نتنياهو» وزوجته سارة، والتي تحقق فيها الشرطة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت إذاعة الاحتلال العامة، مساء اليوم الاثنين،أن الشرطة الإسرائيلية ستحقق للمرة الخامسة مع نتنياهو، يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال والمنتج السينمائي ارنون ميلتشين، في تهم الرشاوى، حيث زود عائلة نتنياهو بشكل منتظم وعلى مدار سنوات بالسيجار والشمبانيا، وفي إحدى المرات اشترى جوهرة ثمينة لزوجته سارة.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية تلقي الهدايا، التي أطلق عليها «القضية 1000»، توجه لنتنياهو شبهات بأن رجل الأعمال أرنون ميلتشين قدم لنتنياهو وسارة السيجار الفاخر والشمبانيا الثمينة إضافة إلى الحلي، والتي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل.