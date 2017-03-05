غريزمان وغاميرو يعيدان أتليتيكو إلى سكة الانتصارات

قاد الفرنسيان أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو أتليتيكو مدريد للفوز 3-صفر على فالنسيا ليحقق أول انتصار في ثلاث جولات بدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، الأحد، والتقدم للمركز الرابع المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ووضع الهداف غريزمان فريقه في المقدمة بتسديدة متقنة بعد تمريرة من كوكي، بينما سجل غاميرو هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة غيرت مسارها.

وعزز غريزمان انتصار أتليتيكو بهدف ثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة من توماس بارتي ليحرز هدفه رقم 12 في المسابقة هذا الموسم.

وتعافى أتليتيكو بذلك من خسارته أمام برشلونة الأسبوع الماضي ومن تعادله المحبط 1-1 مع ديبورتيفو لاكورونيا الخميس.

وجلس فرناندو توريس مهاجم أتليتيكو صاحب الشعبية الجارفة بين المشجعين بعد تعافيه من إصابة بالرأس أمام ديبورتيفو ونال تحية حارة من الجماهير في الشوط الثاني.

وقال دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو للصحفيين “قدمنا أداء رائعا بعد أداء يوم الخميس. كان رد فعلنا جيدا من الناحية البدنية وسيطرنا على اللقاء بشكل متميز.”

ويحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على ريال سوسيداد.

وحقق أتليتيكو الانتصار في مباراته رقم 200 بالدوري تحت قيادة سيميوني الذي تولى مسؤولية الفريق عندما كان متراجعا بشدة في ديسمبر 2011 وقاده للنجاة من الهبوط.