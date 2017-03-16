غرق سفينة شحن تركية وفقدان 7 من طاقمها قبالة مصراتة الليبية

أسفر غرق سفينة شحن تركية قبالة مدينة مصراتة الليبية، الخميس. عن فقدان سبعة من أفراد طاقمها بينما انتشلت فرق إنقاذ ليبية ستة آخرين.

وقال متحدث باسم البحرية الليبية إن “طاقم السفينة يتكون من 13 بحارا من جنسية تركية. تم انقاذ ستة منهم وعملية البحث والإنقاذ جارية عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم سبعة”.

وأردف قائلا لفرانس برس أن عملية الإنقاذ تمت إثر “المعلومات الواردة من راديو ميناء مصراتة بوجود سفينة تركية تطلب الاستغاثة على بعد 2 إلى 2.5 ميل من الميناء”.

وأوضح أن “السفينة كانت قادمة من تركيا لمصراتة، وهي تحمل شحنة غبار الرخام وسبب الغرق ربما يعود إضافة لسوء الأحوال الجوية إلى قدم السفينة حيث يرجع تاريخ صنعها الى 1979”.