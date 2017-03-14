غارة أميركية تقتل عنصرين من “قاعدة اليمن”

قتل اثنان من عناصر القاعدة في غارة جوية، يعتقد أنها أميركية، استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية العبر بمحافظة حضرموت اليمنية، الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية يمنية إن أحد القتيلين، سعودي يدعى أبوهاشم الشروري، والآخر يمني يدعى أبوجندل الحضرمي.

وتأتي الغارة التي يرجح أن تكون نفذت بواسطة طائرة بدون طيار، ضمن سلسلة من الغارات المكثفة التي يشنها الجيش الأميركي على التنظيم، مستهدفا أبرز قياداته ومعاقله في اليمن.

وشن الجيش الأميركي منذ الخميس نحو 40 غارة في اليمن، استهدفت تنظيم القاعدة في اليمن.

وكانت عمليات جوية سابقة باستخدام طائرات وطائرات بدون طيار مطلع الأسبوع قد سلطت الضوء على تصاعد القلق الأميركي من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.