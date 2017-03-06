عرض برشلونة الجديد لبقاء “البرغوث”

يستعد نادي برشلونة متصدر الليغا لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط تفاؤل بأن يساعد رحيل المدرب لويس إنريكي على بقائه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي الكاتالوني عرض راتبا سنويا قدره خمسة وثلاثين مليون يورو للاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة، أنه بعد الإعلان عن رحيل المدرب إنريكي نهاية الموسم، أصبحت الأمور مهيأة لتجديد عقد ميسي من دون عقبات.

وأوضحت أنه سيجري الإعلان عن تجديد العقد بمجرد الانتهاء من توقيع عقود الرعاية الجديدة لبرشلونة.

وكان ميسي قد رفض عرضا من أحد الأندية الصينية للعب في صفوفه مقابل خمسين مليون يورو سنويا.