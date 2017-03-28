عربات عسكرية أميركية إلى شمال سوريا

وصلت دفعة جديدة من المعدات العسكرية الأميركية، الثلاثاء، إلى ميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية”، عبر معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق.

وقالت مصادر محلية إن المعدات تضمنت ناقلات للجند وعربات مصفحة أميركية، ترافقها قوات أميركية.

وأفادت هذه المصادر أن هذه التعزيزات تأتي في إطار ما وصفته الاستعداد لمعركة الرقة المرتقبة مع تنظيم داعش المتشدد.

وتدعم الولايات المتحدة “قوات سوريا الديمقراطية” في معركتها لاسترداد مناطق في شمال سوريا من قبضة التنظيم المتشدد.

و”قوات سوريا الديمقراطية” تضم مجموعات مسلحة عربية بالإضافة إلى مقاتلين أكراد ينتمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية.

وتمد الولايات المتحدة هذه القوات بالسلاح، كما تقدم لها الاستشارة الميدانية عبر مجموعة من العسكريين الأميركيين.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا ضد داعش، الذي بدأ في الأشهر الماضية القليلة يخسر معظم الأراضي التي يحتلها بالعراق وسوريا.