عائشة أحمد.. ذهبت لاصطحاب طفلتيها فقتلها “إرهابي لندن”

قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مواطنة بريطانية، من أم إسبانية، جرى تحديد هويتها، بين ضحايا هجوم لندن الذي وقع الأربعاء.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن متحدث باسم الوزارة أن مسؤولي القنصلية الإسبانية أجروا اتصالا مع أقارب عائشة فرادي، في إقليم غاليسيا شمال غربي إسبانيا عند تأكيد هويتها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسرة فرادي في طريقها إلى لندن.

وقالت صحيفة “فوز دي غاليسيا” الإقليمية إن فرادي كانت تبلغ من العمر 43 عاما، وتقوم بتدريس اللغة الإسبانية في لندن.

وكانت عائشة فرادي في طريقها لاصطحاب ابنتيها (البالغتين من العمر 8 و11 أعوام) من المدرسة، عندما تعرضت للدهس بسيارة منفذ الهجوم، ثم ألقيت تحت حافلة.

وعملت فرادي في كلية بالقرب من مكان وقوع الهجوم، وقد ولدت في بريطانيا، باسم عائشة أحمد، ثم غيرت كنيتها بعد زواجها من البرتغالي جون فريد.

وقالت راشيل بورلاند، مديرة الكلية، إن الموظفين “صدموا وحزنوا بشدة” بسبب خبر وفاة السيدة فرادي.

وأضافت “أعمق تعاطفنا مع عائلتها. سنقدم كل الدعم الذي نستطيع أن نقدمه لهم”.

وتابعت “عملت عائشة كعضو في فريقنا في الكلية. كانت تحظى بتقدير كبير وحب من قبل طلابنا وزملائها. سنفتقدها جميعا”.