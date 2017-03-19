طقس مغبر في السعودية والإمارات

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، الأحد، أن المناطق الشرقية والوسطى والشمالية من المملكة تأثرت بعواصف ترابية أدت إلى تدني الرؤية مع فرص هطول أمطار رعدية.

وتوقعت الهيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة، الأحد، على الشمال ووسط وشرق المملكة، مترافقة مع أمطار رعدية.

وبحسب الهيئة، قد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومترا/ساعة مع تدني في الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلومتر على مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والشرقية، فيما تدنت الرؤية إلى أقل من 500 متر في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

والفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية على مناطق الشمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تكون غزيرة على المنطقة الشرقية.

وكانت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض قد حذرت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، والبقاء في المنزل إلا للضرورة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

طقس مغبر في الإمارات

ويسود في دولة الإمارات العربية المتحدة، طقس مغبر بوجه عام وغائم جزئيا إلى غائم أحيانا، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية، حسمبا أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة مما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.