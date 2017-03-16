“طرف ثالث” وراء مقاطعة المعارضة السورية لأستانة

ألقت روسيا، الخميس، باللوم على ما وصفته بـ”طرف ثالث” في قرار ممثلي المعارضة السورية مقاطعة أحدث جولات محادثات السلام في أستانة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرار المقاطعة جاء بمبادرة من”طرف ثالث”، إلا أنها لم تحدد هذه الجهة.

وقاطعت المعارضة المحادثات التي انتهت، الأربعاء، في عاصمة كازاخستان، دون تقدم يذكر، إذ لم يحضرها إلا وفد النظام السوري بالإضافة إلى الاطراف الراعية.

ورفضت المعارضة السورية المشاركة في المحادثات، واتهمت روسيا بالتقاعس عن دعم وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم في ديسمبر الماضي في إطار اتفاق روسي تركي.

وكانت المحصلة الملموسة الوحيدة للجولة الثالثة من المفاوضات في أستانة هي اتفاق روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية للمحادثات، على الاجتماع مجددا في أوائل مايو المقبل، وفقا لبيان مشترك.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي يتوسط في محادثات موازية في جنيف، قال، الأربعاء، إنه يجب تسريع وتيرة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.