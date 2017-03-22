ضبط محتال يدعي معالجة النساء من السحر عبر مواقع التواصل

ألقى العاملون في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي القبض على شخص ابتز فتاة من جنسية عربية بعد إيهامها بأنه “معالج روحاني ويعالج من السحر”.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام في بيان صحفي، إن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية قاموا بمتابعة أحد الأخبار التي أشارت لتعرض فتاة تقيم في إحدى الدول العربية للابتزاز والتهديد من قبل شخص داخل المملكة بعد أن قام بإيهامها بأنه معالج روحاني ويعالج السحر وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو أرسلتها له بناء على طلبه لغايات العلاج، وطلب مبالغ مالية منها مقابل عدم قيامه بنشر تلك المقاطع، حيث قامت بإرسال حوالة مالية له بقيمة الف دينار أردني، واستمر المحتال بابتزازها وطلب مبالغ مالية اخرى منها.

واضاف البيان أنه على إثر التحقيقات الفنية التي قام بها المختصون في وحدة الجرائم الالكترونية حول تلك المعلومات والتاكد منها عن طريق تتبع حسابات ذلك الشخص الالكترونية، جرى تحديد هويته ومكان تواجده، والتأكد من ممارسته للاحتيال الالكتروني، وجرى إلقاء القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بالقيام باستخدام حسابات الكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لقدرته على العلاج من السحر والشعوذة من اجل الإيقاع بضحاياه من النساء خاصة وابتزازهن بعد ذلك مستخدما لذلك صورا وفيديوهات يطلبها من الضحايا لغايات العلاج وما زال التحقيق جارياً .

وأهابت ادارة العلاقات العامة والاعلام من جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء تلك الأساليب الاحتيالية المضللة واعتبار كل من يروج لها محتالا , حتى لا يقعون فريسة لهم ويكونون عرضة للابتزاز والتهديد وكذلك الابتعاد عن القيام بتصوير انفسهم وارسال تلك الصور لاي كان مهما كانت الاسباب , مع التاكيد ان ادارة البحث الجنائي ومن خلال وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الاساليب الاحتيالية الالكترونية .