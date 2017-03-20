صدام عسكري وشيك بين روسيا وإسرائيل في سوريا

توقع المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا و«إسرائيل»، في حالة تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ونقلت إذاعة الاحتلال العامة، عن الجعفري قوله، اليوم الاثنين، إن «الرد السوري على الغارات الإسرائيلية الأخيرة قرب مدينة (تدمر) الأثرية رد مزعزع غير قواعد اللعبة».

وأضاف: «إسرائيل دخلت على الخط لأنها شعرت أن معركة سوريا ضد إرهاب (داعش) أسفرت عن انتصار كبير على الإرهاب في تدمر وحلب».

واعتبر الجعفري أن الرد العسكري السوري هو رد عسكري مناسب على الاعتداء الإسرائيلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن «الإسرائيليين سيحسبون مليون حساب بعد الآن لدمشق».

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن نجاح وسائط الدفاع الجوية التابعة لها، في إسقاط طائرة حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية في منطقة البريج.

وقال الجيش السوري في بيان له، إن 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أقدمت فجر الجمعة على اختراق المجال الجوي في منطقة البريج عبر الأراضى اللبنانية، واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، وتصدت لها وسائل دفاعات الجو التابعة لسلاح الجو السوري، وأسقطت طائرة داخل الأراضى المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار.