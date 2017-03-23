شهيد و3 إصابات برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون(فيديو)

استشهد الفتى محمد محمود ابراهيم الحطاب (17 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 3 آخرون بجراح خطيرة، مساء اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة بالقرب من مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

وقالت مصادر طبية أن الشهيد الحطاب أصيب بأعيرة نارية في الصدر والكتف، فيما أصيب جاسم محمد نخلة (18 عاماً) بالرصاص في الرأس والقدم، ومحمد حطاب (18 عاماً) بالرصاص في البطن، ومحمد موسى نخلة (18 عاماً) في القدم والكتف.

فيما قالت وزارة الصحة ان الشهيد والمصابين الثلاثة قرب مخيم الجلزون تلقوا رصاصات في الصدر والرأس.

ونقلت سيارات الإسعاف الشبان المصابين إلى المستشفى، فيما أعلن لاحقاً عن استشهاد أحدهم في مستشفى رام الله، في حين لا يزال الثلاثة الآخرون المصابون يتلقون العلاج، ووصفت جراحهم بالحرجة جداً.

واطلقت قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان على مدخل مخيم الجلزون، ما ادى الى استشهاد شاب واصابة 3 اخرين بجروح حرجة.

وقالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتواجدين في البرج العسكري اطلقوا الرصاص الحي على مجموعة من الشبان داخل مركبتهم، على مدخل مخيم الجلزون مساء اليوم، وذلك بادعاء إلقاء زجاجات حارقة على البرج العسكري المقام على مقربة من المخيم، لحماية مستعمرة “بيت إيل”.

بدوره عقب رئيس تحرير شبكة معا الدكتور ناصر اللحام على ادعاء جيش الاحتلال بقوله “ان بيان جيش الاحتلال حول جريمة اطلاق النار على الشبان قرب الجلزون اسوأ من جريمة القتل، وهو بيان وضيع ومنحط ويشجع الجنود على قتل الاطفال”.

وورد في بيان الناطق بلسان جيش الاحتلال: “متابعة للحادث قرب الجلزون، وصل عدد من الفلسطينيين داخل سيارة الى مدخل بلدة بيت ايل حيث خرج ٣ منهم والقوا زجاجات حارقة باتجاه البلدة. قوة عسكرية كانت موجودة في الممنطقة ردت وأطلقت النار باتجاههم”.

وختم بيان الجيش : “وهرب الفلسطينيون بسيارتهم ويدعي الفلسطينيون سقوط احد القتلى”.