سيرجي روبرتو يكشف سر فوز برشلونة التاريخي

كشف صاحب هدف الفوز، سيرجي روبرتو، لاعب خط وسط برشلونة الإسباني السر وراء التأهل التاريخي للفريق إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكاسح 6-1 على باريس سان جرمان الفرنسي، مؤكدا أن السر يكمن في “ثقة وإيمان الفريق”.

وقلب برشلونة نتيجة المواجهة لصالحه بشكل يشبه المعجزة، بعد أن خسر 0-4 في مباراة الذهاب على ملعب فريق سان جرمان قبل 3 أسابيع، بينما فاز في مباراة الإياب 6-1 ليتأهل إلى دور الثمانية 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال روبرتو: “أشعر بسعادة غامرة” في إشارة إلى تسجيله هدف الحسم النهائي وهو الأول له في دوري الأبطال”.

وأكد روبرتو أن برشلونة لم ييأس ولم يستسلم عندما سجل إدينسون كافاني هدف سان جيرمان الوحيد في هذه المباراة ليقلص النتيجة إلى تقدم برشلونة 3-1، قبل أن يسجل برشلونة أهدافه الثلاثة الأخرى في الوقت القاتل.

وأضاف: “كان الموقف معقدا للغاية بعد هدف سان جرمان وأصبحنا بحاجة لتسجيل ثلاثة أهداف، ولكن الفريق بأكمله قدم عملا رائعا للغاية. نشعر بسعادة غامرة”.

وأوضح روبرتو أن ردة فعل الفريق بدأت تتشكل بعد انتهاء مباراة الذهاب في باريس. وقال: “كنا نعلم أنه أمر في غاية الصعوبة. ولكن هذا الفريق يتسم بالثقة. قدمنا شيئا لا يمكن تصديقه. أظهرنا كفاحنا حتى نهاية المباراة”.

وأشار روبرتو إلى أهمية المساندة الجماهيرية للفريق، والتي لعبت دورا مهما في هذا الفوز الكاسح.

وقال: “إذا كانوا يقولون بشكل طبيعي إن الجماهير تمثل لاعبا إضافيا ، فإن هذه المباراة شهدت 10 لاعبين إضافيين من خلال المساندة الجماهيرية في المدرجات”.