سيارة المستقبل تأتيك بـ”كبسة زر”

كشفت شركة “فولكسفاغن” الألمانية عن رؤيتها لمستقبل المركبات ذاتية القيادة حيث عرضت تصميما لشاحنة “Sedric” الآلية بشكل كامل، ما يعني أنها لا تحتوي على عجلة قيادة ويمكن استدعاءها بزر على تطبيق تابع لشركات خدمات التوصيلات مثل “أوبر” أو “ليفت”.

وتقول “فولكس فاغن” إن “Sedric” ستكون أولى سياراتها المصممة لتقاد آليا بشكل كامل ولكن هذا التصميم لم يتم تنفيذه بعد على أرض الواقع، وأطلقت الشركة فيديو عن التصميم لتعرضه في معرض “جنيف الدولي للسيارات، المزمع انطلاقه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعلى عكس غالبية السيارات في العصر الحالي، فإن الشاحنة الآلية سوف تبدو من الداخل كما لو كانت في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، بحسب تقرير نشرته “زي فيرج”.

واختارت “فولكسفاغن” هذه الشاحنة لتعبر عن نظرتها المستقبلية في السيارات ذاتية القيادة التي تتسابق كبرى شركات الصناعة لتطويرها في الوقت الحالي.