سكارليت جوهانسون: أرفض التعليق على طلاقي

أقامت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون دعوى طلاق من زوجها الصحفي الفرنسي رومان دورياك في نيويورك، هذا الأسبوع، وطالبت بالحضانة الكاملة لابنتها، فيما طلب منها زوجها الذي انفصلت عنه بالعودة لطاولة المفاوضات.

ووفقا لرويترز فإن وثائق قضائية تشير إلى أن جوهانسون (32 عاما) أقامت دعوى الطلاق أمام محكمة نيويورك العليا على أساس أن الزواج “انتهى بلا رجعة”. وطالبت بحضانة قانونية مشتركة، وحضانة سكنية لابنتهما روز، البالغة من العمر عامين.

وتزوجت جوهانسون ودورياك في 2014. وتطالب الوثائق القضائية بتطبيق اتفاق ما قبل الزواج، والذي أبرم بتاريخ 24 سبتمبر 2014.

وفي بيان صدر الأربعاء قال دورياك إنه يشعر بالأسف لأن جوهانسون أقامت دعوى الطلاق في المحكمة “وجعلت خلافاتنا الشخصية علنية بهذا الشكل”.

وتابع قائلا: “أناشدها بأن تسحب هذا الإجراء فورا، وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، بغض النظر عن مدى الإزعاج الذي قد يسببه ذلك”.

ورفضت الممثلة التعقيب على الطلاق.

وقالت جوهانسون، في بيان: “كأم متفانية، وشخصية كتومة، وفي ظل إدراكي الكامل بأن ابنتي ستكون كبيرة بما يكفي يوما ما لتقرأ الأخبار التي تنشر عنها، فأود أن أقول فقط إنني لن أعلق أبدا على انتهاء زواجي”.

وتأتي دعوى الطلاق بعد أن أفادت تقارير إعلامية، في يناير، بأن الزوجين انفصلا. وقال محام عن دورياك إن الزوجين يعيشان في نيويورك لكن ليس معا.

وهذا هو ثاني زواج لجوهانسون التي تلعب دور العملية ناتاشا رومانوف (الأرملة السوداء) في عالم مارفل السينمائي. وكانت متزوجة من قبل من الممثل ريان رينولدز بطل فيلم (ديدبول) من 2008 حتى 2011.