سرقة عملة ذهبية ثمينة من متحف ألماني

أعلنت شرطة برلين أن لصوصا اقتحموا متحف بوده في العاصمة الألمانية، وسرقوا عملة ذهبية تزن 100 كيلوغرام وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وقال المتحدث باسم الشرطة ستيفن بيتيرسن إن اللصوص دخلوا المتحف عبر نافذة على ما يبدو في الساعة 3:30 صباح الاثنين، وفتحوا عنوة خزانة كانت فيها عملة يطلق عليها اسم “ورقة القيقب الكبيرة” وفروا حاملين إياها قبل وصول الشرطة.

وعثرت السلطات على سلم خشبي بالقرب من قضبان سكك حديد مجاورة.

وتبلغ القيمة الإسمية للعملة التي يبلغ سمكها 3 سنتيمترات وقطرها 53 سنتيمترا، حوالي مليون دولار، ولكن القيمة السوقية بحساب وزن العملة فقط تبلغ 4.5 مليون دولار.

وأعلن المتحف أن العملة مسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكون نقاء ذهبها يبلغ نسبة 999.99 / 1000.

وتحمل العملة صورة الملكة إليزابيث الثانية على أحد وجهيها، وصورة لورقة القيقب الكبيرة على الوجه الآخر.