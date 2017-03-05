ريفلين يكشف عن جهود لاسترجاع الجنود الاسرائيليين من قبضة حماس

قال رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين: إن هناك جهودا كبيرة تُبذل من أجل “إعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين، وشاؤول آرون”، الأسيرين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف ريفلين، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال مناسبة لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين المفقودين: يجب على حركة “حماس”، أن تدرك بأنه لا يمكن الطلب من إسرائيل فقط المساعدات الإنسانية”، حسب قوله.

من جهته، قال وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن “حكومة نتنياهو تبذل كل جهد مستطاع كباقي الحكومات السابقة من أجل الكشف عن جميع الجنود الذين لا يعرف مكان دفنهم، كي يتم دفن رفاتهم في إسرائيل.

وأوضح ليبرمان، في كلمة ألقاها بالمناسبة ذاتها، أن هناك دولا ومنظمات عدة تعمل على حدودنا وأخرى بعيدة عن حدودنا، كي تمس بالحياة الاعتيادية والطبيعية في بلادنا.

وأضاف “أنا اقترح على هذه الدول وتلك المنظمات عدم اختبار قوتنا، لأنها ستجد أمامها جيشا قويا موحدا متكاتفا وحازما، مستعدا لتوجيه ضربة قاصمة لأي تهديد كان”، وفق تعبيره.

وشنّت قوات الاحتلال بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2014، عدوانًا عسكريًا واسعًا على قطاع غزة استمر 51 يومًا متواصلًا، وأسفر عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني وإصابة 11 ألفًا آخرين.

يُشار إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت في مطلع نيسان/ أبريل 2016، عن وجود “أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها”، دون أن تكشف بشكل رسمي إن كانوا أحياءً أم أمواتًا.