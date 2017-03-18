ريال مدريد يفوز بشق الأنفس على أتلتيك بلباو

تقدم ريال مدريد بخمس نقاط على أقرب منافسيه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت، بعدما فاز بصعوبة 2-1 على أتلتيك بيلباو بفضل هدف من لاعب الوسط المؤثر البرازيلي كاسيميرو.

وتقدم كريم بنزيمة بهدف لريال في الدقيقة 25 مستفيدا من تمريرة رائعة من كريستيانو رونالدو بعدما بدأت الهجمة بذكاء من كاسيميرو.

وعمل بيلباو بجدية حتى يعود للمباراة وبعدما أنقذ الحارس كيلور نافاس فرصة خطيرة من إيناكي وليامز تمكن المخضرم أريتز أدوريز من إدراك التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 65.

وأعاد كاسيميرو التقدم لريال مجددا بعد ثلاث دقائق، بعدما تابع ضربة رأس من رونالدو بعد ركلة ركنية ومهدها اللاعب البرازيلي لنفسه وانتظر قليلا ثم سدد كرة أرضية من مدى قريب داخل المرمى.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 65 نقطة بينما يملك أقرب منافسيه برشلونة 60 نقطة. ويلعب برشلونة حامل اللقب مع فالنسيا غدا الأحد وسيتبقى بعدها مباراة مؤجلة ريال مقارنة بغريمه.