ريال مدريد يتغلب على بيتيس ويستعيد الصدارة

سجل سيرجيو راموس هدفا بضربة رأس ليقلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ريال بيتيس ويستعيد فريق المدرب زين الدين زيدان صدارة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم مستفيدا من هزيمة برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في وقت سابق الأحد.

ومنح خطأ كارثي من الحارس كيلور نافاس التقدم لبيتيس في الدقيقة 25 عندما وضع الحارس الكوستاريكي الكرة في شباكه بعد خمس دقائق فقط من إفلاته من طرد محتمل لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 41.

وطرد كريستيانو بيتشيني مدافع بيتيس في الدقيقة 78 لحصوله على إنذارين وبعد ثلاث دقائق سجل راموس هدفه العاشر هذا الموسم بجميع المسابقات ليضيفه إلى هدفه في شباك نابولي الأسبوع الماضي في دوري أبطال اوروبا.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 62 نقطة ويحتل برشلونة المركز الثاني ولديه 60 نقطة بعد أن خسر 2-1 في ديبورتيفو بينما يأتي أشبيلية ثالثا برصيد 57 نقطة عقب تعادله 1-1 مع ليجانيس.