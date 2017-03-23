رونالدو: لا أريد هؤلاء النجوم في ريال مدريد

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يريد أن يتعاقد فريقه ريال مدريد مع 3 لاعبين من الطراز الرفيع، مما قد يتعارض مع سياسة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يسعى دائما لإحضار أكبر الأسماء العالمية للنادي الملكي.

وفقا للصحيفة الإسبانية “دياريو جول”، فأن رونالدو أعلن عن 3 أسماء لا يرغب بالتعاقد معهم، هم الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، والبلجيكي إدين هازارد (تشلسي الإنجليزي)، والإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جرمان).

وتعد هذه الأخبار سيئة للعديد من عشاق النادي الملكي، خاصة أن الفريق يخطط للتعاقد مع أحد هؤلاء النجوم قريبا، وفقا لمصادر متعددة.

ومن الملاحظ أن رونالدو لم ينف رغبته في التعاقد مع لاعب مهاجم، مما يزيد الشائعات أن المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ شخص مرغوب في مدريد.

ويبقى من غير المعلوم إذا كان نادي ريال مدريد سيلبي رغبة نجمه البرتغالي بعدم التعاقد مع هؤلاء النجوم أصحاب الصيت الكبير، أو أنه سيستمر بسياسته بإحضار نجوم الصف الأول.