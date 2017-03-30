رونالدو: أنا لست منافقا

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على كل من انتقد تغيير تسمية مطار جزيرة ماديرا إلى اسمه، مفيدا أن عليهم تقبل الأمر لأننا “نعيش بطريقة ديموقراطية”.

وقال رونالدو أثناء حضوره تكريما في مسقط رأسه في جزيرة ماديرا: ” أنا لست منافقا بل سعيد جدا وأشعر بالفخر … وأعلم أن هناك أشخاص لا يوافقون على الفكرة ( تغيير اسم المطار)، ومنهم من يجلس ضمن الحضور هنا، ولكننا نعيش بطريقة ديموقراطية”.

وأضاف كريستيانو، “سأسعى دائما لجلب الاحترام للبرتغال عامة، وماديرا خاصة”.

وأبدى الرئيس البرتغالي ريبيلو دي سوزا ثناءه على رونالدو قائلا: “يروج كريستيانو رونالدو لماديرا والبرتغال للعالم الخارجي أفضل من أي شخص آخر، وسيقى دائما شخصا عبقريا حقق كل شيء”.

ويذكر أن سبب الاعتراض على إعادة تسمية المطار هو أن مجموعة من الشخصيات العامة في البرتغال قالوا أن تسمية الأماكن العامة يجب أن تكون تكريما لشخص متوفي، وليس لأشخاص لازالوا على قيد الحياة.