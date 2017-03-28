روسيا تخشى منظومة “ثاد” الأميركية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن نشر الولايات المتحدة نظاما مضادا للصواريخ في أنحاء مختلفة من العالم، يهدد الأمن العالمي ويهدف لتحجيم روسيا والصين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة تحذيرها من إشعال النظام سباق تسلح جديد، وفق ما نقلت رويترز.

وتعارض الصين بدورها، موافقة كوريا الجنوبية على نشر منظومة “ثاد” الصاروخية وتقول إنها تقوض أمنها.

وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الصين، في وقت سابق، بأن نشر واشنطن نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية إجراء دفاعي للتصدي للتهديدات من كوريا الشمالية ولا يمثل تهديدا لبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: “كنا واضحين جدا في حواراتنا مع الصين عن أن هذا ليس تهديدا لها أو لأي قوة أخرى بالمنطقة”.

وأعلنت القيادة الأميركية في المحيط الهادي في بيان، في مارس الجاري، أن الولايات المتحدة بدأت في نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.