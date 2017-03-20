روسيا تؤكد استدعاء سفير إسرائيل بسبب الغارة على سوريا

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي في موسكو للاحتجاج على ضربة جوية إسرائيلية قرب مدينة تدمر وسط سوريا، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول روسي، الاثنين.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله الاثنين إن الوزارة استدعت السفير جاري كورين من أجل إجراء مباحثات في مقر الوزارة، يوم الجمعة الماضي.

وقالت القيادة العليا للجيش السوري، الجمعة، إن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت المجال الجوي للبلاد، وهاجمت موقعا عسكريا قرب تدمر، فيما وصفته بأنه “اعتداء يخدم تنظيم داعش”.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت يوم السبت عن استدعاء وزارة الخارجية الروسية سفير إسرائيل لطلب توضيحات بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا.