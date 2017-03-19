رئيس حكومة لبنان في مرمى “محتجين”

رشق شبان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بزجاجات مياه، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، الأحد، وذلك خلال مخاطبته المتظاهرين الذين تجمعوا احتجاجا على الضرائب الجديدة وركود الأجور.

وخرج الحريري من موكبه ليتحدث إلى المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح قرب مقر الحكومة، إلا أن بعض الشبان عمدوا إلى إلقاء زجاجات المياه عليه.

بيد أن ذلك لم يمنع الحريري من التوجه إلى المتظاهرين عبر مكبر صوت قائلا “نحن هنا وعدناكم أن نكون واضحين معكم، وإن شاء الله سترون أن هذه الحكومة مع فخامة الرئيس سوف تكون دائما إلى جانبكم وإلى جانب الناس ووجع الناس”.

وحال الحراس من وصول زجاجات المياه إلى الحريري الذي تواجه حكومته مأزقا بسبب مقترح موازنة من شأنه فرض زيادة في معدلات أكثر من 12 ضريبة لتمويل زيادة رواتب المدرسين والموظفين المدنيين.

وتعهد الحريري في كلمته بأن حكومته ستكون الى جانب المواطنين وتعهد بمحاربة الفساد والهدر في البلاد، لكنه تجنب الحديث عن أمر الضرائب الذي دفع آلاف اللبنانيين إلى التظاهر.

وأجبر إلقاء الزجاجات الحريري إلى اختصار كلمته ومغادرة المكان في سيارته، متوجها إلى السراي الحكومي.

ويقول المتظاهرون إن الحكومة أهدرت المال العام ف تعاقدات عامة شابها الفساد، مشيرين إلى أن معالجة العجز تأتي بمحاربة الفساد لا زيادة الضرائب.