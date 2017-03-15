دمشق: عشرات القتلى والجرحى بهجوم القصر العدلي

قالت السلطات السورية، يوم الأربعاء، إن 25 شخصا قتلوا فيما أصيب العشرات، جراء هجوم انتحاري استهدف مبنى القصر العدلي في العاصمة دمشق.

وقالت مصادر محلية إن انتحاريا تمكن من الدخول إلى بهو القصر العدلي، في منطقة الحميدية وفجر نفسه، وأوضحت أن الحصيلة أولية وما تزال مرشحة للارتفاع.

وذكرت فرانس برس، أن القوات الامنية فرضت طوقا أمنيا حول القصر العدلي، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها في وقت سارعت سيارات الاطفاء والإسعاف إلى المكان.

وكان تفجير في دمشق قد أوقع 74 قتيلا من الزوار الشيعة، في 11 مارس الجاري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان معظم القتلى في الهجوم عراقيين، وهم في طريقهم لزيارة مقبرة قرب الحي القديم من العاصمة السورية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.