دبي.. استدعاء مغامر بريطاني بعد “محاولة تسلق”

استدعت شرطة دبي المغامر البريطاني جيمس كينغستون، لتسلقه رافعة يتجاوز ارتفاعها 50 طابقا، بعد أن تسلل إلى برج ما زال قيد الإنشاء في دبي.

ونشر كينغستون البالغ من العمر 25 عاما، فيديو على يوتيوب وتويتر، يوثق عملية التسلل والتسلق.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد سالم خليفة الرميثي لصحيفة “الإمارات اليوم” إن هذا الشخص “انتهك القانون رغم التحذيرات المتكررة من قبل شرطة دبي والجهات الأخرى المعنية بعدم القيام بهذه التصرفات”.

وأوضح الرميثي أنه تم تنبيه كينغستون أن تصرفه يمثل انتهاكا للقانون ويندرج تحت تهم تعريض الحياة للخطر، وكذلك تهديد سلامة الآخرين في حال سقوطه من أعلى على أشخاص أسفل المبنى.

وأوقفت شرطة دبي المغامر ذاته عام 2014 إثر تسلقه قمة برج الأميرة الذي يصل ارتفاعه إلى 413 متر.