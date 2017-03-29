داعش يقصف مواقع في سد الفرات

قصف تنظيم داعش الإرهابي، يوم الأربعاء، مواقع تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أميركا عند سد الفرات جنوبي مدينة الرقة.

وذكرت رويترز أن التنظيم المتطرف قام بقصف مواقع في السد، في الوقت الذي كان مهندسون يحاولون أن يفتحوا عددا من القنوات.

تشهد مدينة الرقة السورية حركة نزوح واسعة للأهالي باتجاه الريف القريب، خوفا من إنهيار السد، الذي تبين لاحقا أنه لم يصب بأي أضرار.

وأعلن التنظيم الإرهابي، أن سد الفرات قد خرج عن الخدمة بشكل كامل، بعد انقطاع التيار الكهربائي المغذي له، مما أدى إلى إغلاق جميع بواباته، ومحذرا من انهيار وشيك في أي لحظة.

وفي حمص، لقي خمسة أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخرون، يوم الأربعاء، في حي الزهراء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب.

وقال التلفزيون السوري الحكومي، إن الحافلة جرى استهدافها على طريق الستين وسط المدينة، وفق ما نقلت فرانس برس.