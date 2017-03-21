خلل فني يوقف بث التلفزيون الأردني 20 دقيقة

قال مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، فراس نصير، إن إرسال التلفزيون الأردني انقطع مساء اليوم الثلاثاء لمدة 20 دقيقة، بسبب خلل فني مصدره المدينة الاعلامية، ما أدى إلى انقطاع البث عبر قمر النايل سات، فيما استمر البث على قمري الهوتبيرد والعرب سات.

وأكد نصير أن البث عبر القناة الرياضية استمر كالمعتاد دون انقطاع، وتم تحويل البث اليها لحظة حدوث الخلل مباشرة.

وأشار إلى أن طواقم التلفزيون والمدينة الاعلامية تعاملت مع الموقف مباشرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق فني للوقوف على أسباب الخلل.

من جانبه، أوضح مدير المدينة الاعلامية، المهندس راضي الخص، أنه حدث مساء اليوم الثلاثاء تداخل بالموجات لأسباب خارجة عن إرادة المدينة الاعلامية، ما أثر على بث مجموعة من القنوات التي تبث عبر قمر النايل سات، مشيرا إلى أنه تمت معالجة الخلل واعادة البث إلى طبيعته.