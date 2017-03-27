خطوة بخطوة.. كيف تعيش في كندا وتحصل على جنسيتها؟

مع زيادة التضييق على المهاجرين والأقليات في الولايات المتحدة الأميركية منذ تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة، بدأ الكثير من الراغبين في الهجرة بالتفكير الجاد في كندا باعتبارها وجهة جديدة للسفر.

واستقبلت كندا أكثر من 30 ألف لاجئ سوري خلال السنة الماضية، وسهلت استقبال طلبات الهجرة من المتقدمين حول العالم.

وهنا نستعرض الخطوات التي يمكن أن تؤهلك لتصبح مواطنا كنديا:

فوق الـ18

يجب أن تبلغ 18 عاما على الأقل، وإلا ستكون الأمور معقدة بعض الشيء، إذ سيتوجب على أحد والديك ملئ استمارة التقديم لك شخصيا، كما سيتوجب عليهما أن يكونوا متقدمين بالفعل للحصول على الجنسية في نفس الوقت.

مهارات عملية

تمتلك كندا طريقا للمتقدمين تسميه “الطريق السريع”، وتضع فيه المهاجرين القادمين بشهادات ومهارات عمل خاصة، وتعطي لكل مهاجر علامة ستقرر مركزه بين لائحة المتقدمين. وسيتم استقدام المهاجرين أصحاب العلامة الأعلى، ومنحهم “الإقامة الدائمة”، التي تعتبر الخطوة الأولى لكي يصبح الشخص كنديا.

وتتباين المهارات والشهادات المطلوبة مع الوقت، ويستدعي الأمر مراجعتها أولا بأول.

“الإقامة الدائمة”

للحصول على بطاقة “الإقامة الدائمة” ستمتلك خيارات عدة للتقدم بطلبك. فإما التقديم عن طريق المقاطعة التي ستقطن بها، أو تتقدم بصفتك رجل أعمال ستستثمر أموالك داخل البلد، أو تتقدم عن طريق أحد أفراد عائلتك المقيمين في كندا.

النية

في حال استدعائك لتكون مقيم دائم، عليك أن تبرهن على نيتك أو رغبتك بالعيش في كندا، ويجب عليك قضاء عامين من أصل خمسة داخل الحدود الكندية، إذا أردت أن تبقي على مكانتك كـ”مقيم دائم”.

4 أعوام

بعد استقرارك في كندا، عليك بتنفيذ عدد من الشروط لتستطيع تقديم طلب الحصول على الجنسية. فالـ”المقيم الدائم” لا يتحول إلى مواطن كندي دائما، فمتطلبات الجنسية أكثر صرامة وتعقيدا.

باختصار، عليك قضاء 4 أعوام داخل الحدود الكندية، ضمن السنوات الست التي تسبق موعد التقديم، لكي تصبح مؤهلا للتقدم للحصول على الجنسية الكندية.

ضرائب الدخل

يتوجب على الراغب في الحصول على الجنسية الكندية، تقديم وثائق ضريبة الدخل للأعوام الأربعة التي قضاها داخل كندا.

إحدى لغتين

قبل أن تحصل على الجنسية الكندية، عليك إتقان إحدى اللغتين الرسميتين في البلاد، وهما الفرنسية أو الإنجليزية. وسيتم امتحان المتقدمين بإحدى اللغتين قبل النظر لاستمارة الجنسية.

عن كندا

سيتوجب على البالغين من العمر 16 إلى 64 عاما، خوض امتحان آخر يختبر معلوماتك عن الثقافة الكندية وتاريخ البلاد. وسيتم توفير كتيب للمذاكرة قبل الامتحان، ولن يتم قبول طلبك إن لم تحقق علامة النجاح.

شروط إضافية

عليك أن تدرك أن تاريخك القانوني وسجلك عند الشرطة قد يؤثر على حصولك على الجنسية، خاصة إن كان سيئا. كما عليك أن تعلم أن المناخ الكندي بارد جدا، ولكنه يختلف بدرجات مختلفة ولا يتشابه في كل المناطق، خاصة أن كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بعد روسيا.