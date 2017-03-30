خطة إسرائيلية لضم 977 دونم من أراضي نابلس

كشفت وثيقة صادرة عن الاحتلال عن مساعي إسرائيلية للاستيلاء على ما يقارب (977) دونما من أراضي المواطنين جنوب نابلس، وتحويلها لأراضي حكومية.

وبحسب مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، فإن “قوات الاحتلال قررت الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما من اراضي قرى: قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس”.

وأضاف ان هذه الاراضي تقع في حوض رقم (1) جزء من جبل الخوانيق، الصانعة والخوانيق، وحرايق الشيخ، والطنطور، البطاين، السهلات، جبل قلعة الحمرة، اضافة الى حوض رقم (6) من موقع سهل عين المهرة من اراضي قريوت.

واشار دغلس الى انه سيتم الاستيلاء على اراض من قرية الساوية من حوض رقم (1)، من موقع القليلة الشامية، الشونة، المعراضة ، القليلة القبلية جبل ابو نصر وجبل الزهرات، في حين سيتم الاستيلاء على اراض بأحواض رقم (1) من موقع حرايق عياد وحوض رقم (3) موقع الرهوات، حوض (4) من موقع السهل ، حوض (6) من موقع القط التابعة لأراضي اللبن الشرقية، اضافة الى حوض رقم (6) من موقع المغربات من اراضي سنجل.