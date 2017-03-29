خسائر فادحة لبنك تركي بسبب إيران

هوت أسهم بنك خلق التركي 16 بالمئة، الأربعاء، بعدما وجه ممثلون للادعاء الأميركي اتهامات لأحد رؤسائه التنفيذيين بالتورط في مخطط استمر عدة أعوام ينتهك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، فقدت أسهم البنك 11.28 بالمئة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي في بورصة إسطنبول 2.22 بالمئة، فيما نزل المؤشر الرئيسي 0.98 بالمئة.

وأكد بنك “خلق” الحكومي التركي، الأربعاء، أن السلطات الأميركية اعتقلت محمد هاكان أتيلا، أحد كبار مسؤوليه التنفيذيين، في الولايات المتحدة، وقال إنه والحكومة التركية يعملان على حل هذه القضية.

ويواجه أتيلا اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، لتوجيه مئات الملايين من الدولارات من التحويلات غير القانونية عبر البنوك الأميركية بالإنابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات أخرى في ذلك البلد.